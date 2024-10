Valdemar Costa Neto diz que ‘não tem como’ eleitores de Marçal votarem em Boulos

Presidente do PL avalia que cenário eleitoral em São Paulo está ‘tranquilo’ para a direita e que Jair Bolsonaro ‘nem precisa trabalhar’ em favor da candidatura de Ricardo Nunes

Beto Barata/PL O PL, de Valdemar Costa e Jair Bolsonaro, apoia Ricardo Nunes em São Paulo



O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, declarou nesta sexta-feira (11) que os eleitores do ex-coach Pablo Marçal (PRTB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo não irão votar no candidato Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno. Segundo ele, a transferência de votos tende a beneficiar o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB). Costa Neto expressou confiança na vantagem de Nunes, considerando o cenário “tranquilo” para o prefeito. “Não tem como os votos do Marçal não virem para o Nunes. Podem votar em branco ou anular, mas ninguém votará no Boulos. Desse pessoal do Marçal, não”, afirmou o dirigente do PL.

Ricardo Nunes, por sua vez, afirmou no início da semana que o perfil do eleitorado de Marçal é similar ao seu e que trabalhará para conquistar esse apoio no segundo turno. Em resposta, Guilherme Boulos argumentou que os eleitores de Marçal votaram por mudança e que ele é quem representa essa transformação no cenário eleitoral.

Valdemar Costa Neto também comentou sobre o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na eleição paulistana, afirmando que sua participação já não seria mais necessária. Para ele, a direita se consolidou ao lado de Nunes, reduzindo a necessidade de uma atuação direta de Bolsonaro na campanha. “Bolsonaro foi muito importante no início para trazer a direita. Acho que agora a direita se firmou ao lado de Nunes, e essa eleição está tranquila. Bolsonaro já nem precisa trabalhar mais.”

