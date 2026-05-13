Senador negociou a quantia de R$ 134 milhões com o banqueiro; filmes como Anora, Parasita e Moonlight custaram menos e nenhum filme brasileiro jamais atingiu o valor

Valter Campanato/Agência Brasil Valor pedido por Flávio para filme de Bolsonaro supera o orçamento de vencedores do Oscar



O valor acertado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com Daniel Vorcaro, ex-dono do banco Master, para financiar o filme “Dark Horse”, produção que contará a história do ex-presidente Jair Bolsonaro e tem previsão de lançamento para 11 de setembro de 2026, supera o orçamento de filmes de grande filmes de Hollywood, incluindo vencedores recentes do Oscar de Melhor Longa Metragem. A cifra também é maior do que as de todos os filmes nacionais lançados até hoje.

As mensagens indicam uma negociação na qual Vorcaro se comprometeu a repassar 24 milhões de dólares (cerca de R$ 134 milhões na época) para o financiamento de “Dark Horse”. As informações foram reveladas pelo site The Intercept Brasil. Ainda segundo a reportagem, cerca de R$ 61 milhões chegaram a ser repassados por Vorcaro ao longa.

O valor supera por muito os orçamentos das produções nacionais “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2024, e “O Agente Secreto”, indicado em 4 categorias na última cerimônia. O longa dirigido por Walter Salles custou cerca de R$ 45 milhões, enquanto o protagonizado por Wagner Moura teve orçamento de R$ 28 milhões.

O dinheiro prometido por Vorcaro supera, inclusive, os orçamentos de três produções que levaram recentemente o Oscar de Melhor Longa Metragem: “Moonlight” (2016), custou cerca de US$ 1,5 milhão (R$ 14,3 milhões em valores corrigidos pela inflação; “Parasita” (2019), teve orçamento de cerca de US$ 11 milhões (R$ 91 milhões); já “Anora” (2024), teve custo de produção de US$ 6 milhões (R$ 32 milhões)

Sound of Freedom, também protagonizado por Jim Caviezel e que fez sucesso com o público conservador teve orçamento de R$ 75 milhões, também em valores corrigidos.

Em um comunicado divulgado à imprensa, Flávio defendeu a instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar o escândalo sobre o Master. “É preciso separar os inocentes, dos bandidos. No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Zero de Lei Rouanet”, escreveu.

O presidenciável disse que conheceu Vorcaro em 2024, antes das revelações sobre o banco. “Quando o governo Bolsonaro já havia acabado, e quando não existiam acusações nem suspeitas públicas sobre o banqueiro. O contato é retomado quando há atraso no pagamento das parcelas de patrocínio necessárias para a conclusão do filme”, acrescentou.

Procurada pela reportagem, a defesa de Daniel Vorcaro disse que não vai se manifestar.

Entenda

Daniel Vorcaro trocou mensagens com o senador Flávio antes de ser preso tentando fugir do país em novembro de 2025. A informação foi divulgada pelo portal Intercept Brasil nesta quarta-feira (13).

16 de novembro de 2025

Daniel Vorcaro: — Fala, ‘irmãozão’. Estou na igreja, terminando, te chamo.

Flávio Bolsonaro: [manda duas imagens de visualização única, seguidas da mensagem] — Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abraços!

Daniel Vorcaro: [manda uma imagem de visualização única]

Flávio Bolsonaro: — Amém!

Os documentos apontam que pelo menos 10 milhões de dólares haviam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025 em seis oportunidades para financiar o projeto. O envolvimento do banqueiro teria sido negociado diretamente com o pré-candidato, mas também teve outros intermediários com Eduardo Bolsonaro e Mario Frias, ambos do PL de São Paulo.

Em setembro de 2025, Flávio e Vorcaro já mantinham contato direto, segundo o portal. Nesse período, os diálogos apontam encontros presenciais em São Paulo.

24 de setembro de 2025

Flávio Bolsonaro: [duas ligações de voz]

Daniel Vorcaro: — Irmão, infelizmente vou precisar ficar em São Paulo amanhã. Poderíamos marcar terça no final do dia ou quarta a qualquer hora?

Flávio Bolsonaro: — Fala, ‘mermão’, veja o que for melhor para você. Vou estar aqui a semana toda.

Daniel Vorcaro: — Quarta, 14:30?

Flávio Bolsonaro: [ligação de voz]

Em outubro, os dois discutem a produção do filme, quando Flávio afirma estar “no limite”. Eles também marcam um encontro na casa do banqueiro, com a presença do ator Jim Caviezel e do diretor Cyrus Nowrasteh, em 2 de novembro. A tentativa de venda do Master para o Banco de Brasília coincidiu com o financiamento do filme.

Ao longo do segundo semestre de 2025, a pressão financeira sobre Vorcaro aumentou e Flávio começou a interagir mais com o banqueiro.

22 de outubro de 2025

Flávio Bolsonaro: — Bom dia, ‘mermão’. Já estamos no terceiro dia de gravação. Estamos no limite. Mais uma vez, com toda a liberdade que temos, se não me fala, que procuro urgente outro caminho.

Daniel Vorcaro: — Deixa comigo, irmão, vou ver agora.

Flávio Bolsonaro: [figurinha enviada] — Topa jantar com o Jim Caviezel e o Cyrus em São Paulo no dia 2/Nov (segunda)? Totalmente reservado.

Daniel Vorcaro: — Topo, claro. Será onde? Quer fazer na minha casa?

Flávio Bolsonaro: — Pode ser na sua casa, sim! Acho até melhor!

Daniel Vorcaro: — Boa, tinha uma viagem. Vou me reorganizar aqui.

Flávio Bolsonaro: — Fechado!

No dia 7 de novembro, Flávio envia um vídeo de visualização única para Vorcaro e afirma que “tudo isso só está sendo possível” por causa de Vorcaro.

Flávio Bolsonaro: [vídeo de visualização única] – Tá perdendo, irmão! Tudo isso só está sendo possível por causa de você!

Daniel Vorcaro: – Que demais. Ficou perfeito.