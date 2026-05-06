Van Hattem diz que Múcio pediu desculpas para ele após discussão com general

O deputado federal disse que sofreu um ‘constrangimento’ do chefe da assessoria parlamentar do Exército, Emílio Ribeiro, durante sessão da Creden no dia 29 de abril

Bruno Spada / Câmara dos Deputados Deputado Marcelo Van Hattem



O deputado federal Marcelo van Hattem (Novo-RS) disse em sessão no plenário nesta quarta-feira (6), na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (Creden), que aceitou o pedido de desculpas do ministro da Defesa, José Múcio, feita em reunião nesta manhã. “Eu aceitei hoje o pedido de desculpas feito pelo ministro da defesa, José Mucio, que esteve conosco hoje pela manhã.”, declarou.

“Aceitei porque o ministro disse que tomará as providências necessárias para que haja a responsabilização da conduta desse general que falhou com a sua função aqui na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional”, esclareceu o deputado.

A retratação de Múcio acontece após discussão de Van Hattem com o general Emílio Ribeiro, o chefe da assessoria parlamentar do Exército.

Entenda o caso

Durante a sessão da Creden no dia 29 de abril, Van Hattem criticou o chefe das Forças Armadas, Tomás Ribeiro Paiva, ao dizer que ele é um “ajudante de ordens do ministro Alexandre de Moraes”.

Na saída da sessão, o deputado disse em vídeo compartilhado em seu Instagram que sofreu um ‘constrangimento’ após a reunião da Creden por parte do general Emílio Ribeiro. Na publicação que viralizou nas redes sociais, Ribeiro saiu em defesa do chefe das Forças Armadas. “O meu comandante não é frouxo, ele é homem. Ele é meu comandante e com ele eu vou para guerra”, disse Ribeiro ao deputado.

A assessoria do ministro da Defesa, José Mucio, confirmou em nota o pedido de desculpas ao deputado Marcelo Van Hattem.