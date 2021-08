Veja a entrevista de Roberto Jefferson à Jovem Pan citada na decisão do STF ao determinar a prisão do ex-deputado

Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) deu entrevista ao programa ‘Direto ao Ponto’ em 26 de julho e fez críticas ao Supremo

Reprodução/ Youtube Roberto Jefferson deu entrevista à Jovem Pan em 26 de julho



O ex-deputado federal Roberto Jefferson foi preso pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira, 13, no Rio de Janeiro. A ordem de prisão preventiva partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após pedido da própria PF, que identificou suposta atuação do político em uma milícia digital, organização voltada para proferir ataques à democracia. Na decisão, Moraes citou trechos de uma entrevista do ex-deputado ao programa “Direto Ao Ponto”, da Jovem Pan, no dia 26 de julho. Na ocasião, Roberto Jefferson fez críticas ao STF, que classificou como “uma organização criminosa para fazer o crime de abuso de autoridade”. O parlamentar também disse que, se ele fosse o presidente Jair Bolsonaro, “já teria fechado o Supremo”.

Confira a entrevista completa: