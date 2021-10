Veja como cada senador votou no relatório final da CPI

Documento elaborado por Renan Calheiros foi aprovado na noite desta terça-feira, 26, com 7 votos favoráveis e 4 contrários

Edilson Rodrigues/Agência Senado Peça foi aprovada na noite desta terça-feira



O relatório final da CPI da Covid-19 foi aprovado na noite desta terça-feira, 26. Elaborada pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) a peça pediu o indiciamento de 78 pessoas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), ministros do governo federal e parlamentares. Empresários, médicos e o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC) também tiveram indiciamento sugerido, assim como as empresas Precisa Medicamentos e VTCLog. O relatório possui 1.289 páginas e foi aprovado por 7 votos a 4, com todos os senadores do chamado G7, grupo majoritário da CPI, votando a favor da aprovação.

Veja como cada senador da CPI votou no relatório: