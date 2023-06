Vereador joga balde com esgoto na Câmara de Goytacazes como protesto: ‘É cocô, presidente’

Parlamentar Luciano Rio Lu disse estar indignado com as condições do saneamento básico de um bairro local e ação teve como objetivo mostrar a ‘covardia’ imposta aos moradores

Reprodução/TvCâmaraCampos Vereador jogou água de esgoto na Câmara Municipal e afirmou ter cocô no balde



O vereador Luciano Rio Lu (PDT) protagonizou na última terça-feira, 20, uma cena incomum em meio a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Isso porque, durante sua fala aos outros parlamentares, o político pedetista realizou um protesto contra a falta de saneamento básico no bairro Santa Edwiges e, para materializar sua indignação, virou no chão da Câmara um balde de esgoto. “Isso é uma covardia. Isso aqui não é brincadeira, não. É cocô, presidente. Aqui nós estamos falando de um cocô que caiu na tribuna, agora imagina o cocô na frente da casa desse povo no dia-a-dia, presidente”, afirmou. Luciano aproveitou para cobrar ações ao prefeito Wladimir Garotinho (PSD) para que o problema seja resolvido. Manifestantes presentes na sessão, que moram no bairro em questão, gritaram manifestando apoio à cena. Marquinho Bacella (Solidariedade), presidente da Câmara, advertiu o vereador após sua manifestação. “Houve um excesso do vereador Luciano Rio Lu. Realmente, aqui é a casa do povo, a casa da manifestação, isso tem que ser respeitado. Mas sujar o Plenário é algo que não é aceitável”, declarou. Rio Lu, então, pediu desculpas aos colaboradores da limpeza da Casa após o fim das discussões. Em sua rede social, o vereador publicou:Isso é o que os moradores vivem diariamente, esgoto a céu aberto. Eu levei para lá, acabei me alterando e caiu no Plenário”.