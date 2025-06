Mais de 16 milhões de veículos devem circular nas rodovias de SP durante o feriado de Corpus Christi

Apesar de ser ponto facultativo em São Paulo, muitos paulistanos devem pegar a estrada rumo ao litoral ou ao interior entre quinta-feira (19) e domingo (22); estimativa é da Artesp

Reprodução/ Ecovias Entre os sistemas rodoviários, o Sistema Anchieta-Imigrantes é um dos mais movimentados, com a previsão de 315 mil veículos



O feriado de Corpus Christi, que ocorre em São Paulo, promete movimentar as estradas, mesmo sendo um ponto facultativo. A Artesp prevê que mais de 16,1 milhões de veículos devem circular nas rodovias entre quinta-feira (19) e domingo (22). Essa expectativa reflete o desejo dos paulistanos de aproveitar o feriado para viajar. Entre os sistemas rodoviários, o Sistema Anchieta-Imigrantes é um dos mais movimentados, com a previsão de 315 mil veículos. Para gerenciar o fluxo, a concessionária responsável implementará operações especiais, como a 7×3 para a descida e a 2×8 para a subida. Outros sistemas também terão grande movimento, como o Raposo Tavares-Castelo Branco, que deve receber 1,6 milhão de veículos.

O Sistema Anhanguera-Bandeirantes terá um tráfego estimado de 930 mil veículos, enquanto o Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto espera cerca de 652 mil. O Rodoanel Mário Covas, por sua vez, deve ultrapassar a marca de 2 milhões de veículos durante o feriado. Para garantir a segurança dos motoristas, as concessionárias estarão operando com capacidade total, disponibilizando 117 ambulâncias e 123 guinchos. Os horários de pico para quem pretende pegar a estrada variam conforme o sistema. No Sistema Anchieta-Imigrantes, os piores momentos para a saída são na quinta-feira, entre 10h e 15h, e no retorno no domingo, das 10h às 23h. Já no Raposo Tavares-Castelo Branco, a saída mais complicada será na quarta-feira, das 16h às 20h, e no retorno no domingo, das 14h às 22h.

Outros sistemas, como o Anhanguera-Bandeirantes e o Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, também têm horários críticos, especialmente na quinta-feira e no domingo. A Via Dutra e a Rodovia Régis Bittencourt apresentam horários de saída e retorno que devem ser evitados, especialmente na quarta e na quinta-feira. Os motoristas devem estar cientes das condições climáticas, como a possibilidade de neblina, que pode comprometer a visibilidade e aumentar o risco de acidentes. Recomenda-se que os condutores reduzam a velocidade, mantenham uma distância segura dos outros veículos, evitem o uso de farol alto e não parem na pista.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para emergências, os motoristas podem entrar em contato com os números específicos de cada sistema rodoviário. O Sistema Anchieta-Imigrantes pode ser contatado pelo 0800-019-7878, enquanto o Anhanguera-Bandeirantes atende pelo 0800-055-5550. Outros números úteis incluem o 0800-270-0280 para o Raposo Tavares-Castelo Branco e o 0800-017-3536 para a Via Dutra e Rio-Santos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA