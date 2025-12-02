Vídeo de Magno Malta reforça apoio de Bolsonaro à pré-candidatura de Girão no Ceará

Na gravação, ele relembrou a reunião realizada em maio, da qual ele foi o articulador, quando levou o senador para conversar pessoalmente com o ex-presidente

Pedro França/Agência Senado



O evento de pré-lançamento da candidatura do senador Eduardo Girão (Novo-CE) ao governo do Ceará, realizado em Fortaleza, no último domingo (30), ganhou um tom ainda mais nacionalista com a exibição de um vídeo enviado pelo senador Magno Malta (PL-ES). A mensagem, projetada para o público presente, destacou não apenas o apoio de Malta, mas também o papel direto que ele teve na aproximação entre Girão e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

No vídeo, Magno Malta relembrou a reunião realizada em maio, da qual ele foi o articulador, quando levou Girão para conversar pessoalmente com Bolsonaro, encontro no qual o ex-presidente declarou apoio explícito ao projeto do senador cearense.

“Sentei com o Girão e ouvi Jair Bolsonaro, segurando o braço do Girão, ‘eu acompanho o seu mandato, você é um cara valente e eu lhe tenho muito respeito’. E disse: ‘se depender de mim, só de mim, eu lhe apoio’. Foi assim”, declarou Malta no vídeo exibido durante o evento.

A fala reforça que Girão consolida sua pré-candidatura com o respaldo direto de lideranças influentes da direita nacional. No evento, estavam fisicamente presentes nomes como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a senadora Damares Alves, o presidente do Novo Eduardo Ribeiro e o governador Romeu Zema, sinalizando a pré-campanha de Girão como um projeto estadual, mas com musculatura e articulação nacional.