‘Você não ouviu isso’: Lula rebate pergunta de repórter da Globo na Índia; veja

O presidente contestou questionamento feito por Tiago Eltz sobre a ‘transferência de criminosos’ dos EUA para o Brasil

Foto: Reprodução/CanalGov O enviado da Globo, Tiago Eltz, e o presidente Lula, em Nova Délhi, na Índia



Em coletiva de imprensa na Índia, o presidente Lula (PT) rebateu neste domingo (22) uma pergunta do repórter Tiago Eltz, da TV Globo, sobre a possibilidade de o Brasil receber pessoas consideradas criminosas pelos EUA.

Ao formular a questão, o jornalista pediu esclarecimento sobre uma declaração supostamente feita por Lula momentos antes. O repórter disse que o presidente dos EUA, Donald Trump, considera os imigrantes criminosos e questionou Lula sobre a possibilidade de, em conversa com o líder americano, acertar o recebimento no Brasil de pessoas que tenham cometido crimes nos EUA.

Em seguida, Lula interrompeu e rebateu o repórter, afirmando que não havia feito tal declaração. “Não, você não ouviu isso aqui. Se eu aceito que você faça a pergunta do jeito que está fazendo, dá a impressão de que eu falei isso. Eu não falei isso”, afirmou o petista.

O jornalista então retomou a pergunta para concluí-la. “Não, eu ia só terminar, porque para o presidente Trump eles são criminosos. O senhor falou de receber, por exemplo, criminosos de combustíveis, que já cometeram crimes por lá”, disse Eltz, antes de ser interrompido novamente.

Lula voltou a negar. “Não, não, não. Nós queremos é prendê-los. Eu não quero recebê-los, eu quero prendê-los. É para combater o crime organizado? Então nos entregue os nossos bandidos”, declarou.

Quando a ânsia de lacrar fala mais alto que a checagem básica, o resultado é constrangedor. O repórter Tiago Eltz, da TV Globo, tentou emplacar que Lula teria dito que queria “receber criminosos”. Só tinha um pequeno detalhe, não foi isso que ele disse. A pergunta já veio com a… pic.twitter.com/qGxkivqplq — Beta Bastos (@roberta_bastoss) February 22, 2026

Agenda na Ásia

Lula embarcou para a Ásia na última terça-feira (17) para visitas à Índia e à Coreia do Sul em agendas voltadas ao fortalecimento do comércio e de parcerias estratégicas com os dois países asiáticos. Em Nova Delhi, capital da Índia, Lula foi recebido em retribuição à visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ao Brasil, em julho de 2025 durante a Cúpula do Brics. Esta foi a quarta viagem de Lula à Índia, a segunda do atual mandato.

Neste domingo (22), Lula e sua comitiva presidencial desembarcam em Seul, na Coreia do Sul, a convite do presidente Lee Jae Myung. Esta será a terceira visita do líder brasileiro ao país, a primeira de Estado. Na ocasião, será adotado o Plano de Ação Trienal 2026-2029, que visa elevar o nível do relacionamento entre os países para uma parceria estratégica.