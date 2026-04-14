Relator apresenta relatório favorável à aprovação de Messias para o STF

A CCJ do Senado analisará a indicação do AGU na quarta-feira (15); sabatina está marcada para 29 de abril

Rosinei Coutinho/STF Jorge Messias disse que manterá até a data da sabatina 'diálogo franco e aberto com todos os 81 senadores'



O senador Weverton Rocha (PDT-MA) apresentou nesta terça-feira (14) à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado relatório favorável à aprovação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF). O colegiado analisará na quarta-feira (15) a indicação do AGU à vaga deixada pelo ex-ministro Luis Roberto Barroso. A sabatina está agendada para 29 de abril.

“Desnecessário, a esta altura, ressaltar a enorme importância e responsabilidade desta relatoria e do papel desta comissão, diante dos imensos desafios que a presente quadra histórica brasileira apresenta e do fato, que todos reconhecemos, de ser decisivo o papel da Suprema Corte na democracia brasileira”, destacou o relator no documento enviado à CCJ.

Em entrevista a jornalistas, na quinta-feira (9), perguntado sobre o placar da votação no Plenário, Weverton não arriscou antecipar uma provável configuração, mas avaliou que o clima entre os colegas é favorável à aprovação de Messias, conforme antecipou a Jovem Pan.

“Ele preenche todos os requisitos: [possui] notório saber jurídico, tem reputação ilibada, é advogado-geral da União, é uma pessoa jovem com uma carreira brilhante”, declarou o senador aos jornalistas.

Após a entrevista de Weverton, Messias disse receber o calendário estipulado “com otimismo e serenidade”. O AGU agradeceu aos presidentes do Senado, da CCJ e do relator do processo. “Até a data da sabatina, permanecerei buscando diálogo franco e aberto com todos os 81 senadores, de forma respeitosa, transparente e propositiva”, declarou.

Indicação

O chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), indicou Messias para o cargo de ministro do STF em 21 de novembro de 2025. No mês seguinte, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), decidiu adiar a sabatina do AGU.

Oficialmente, o parlamentar declarou que o governo federal não havia enviado a mensagem de indicação. Entretanto, Alcolumbre tinha preferência pelo nome do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para a vaga de Barroso.

Conforme reiterou Weverton, o Planalto enviou a indicação de Messias ao Senado dias antes da Semana Santa.

Quem é Jorge Messias?

O AGU ganhou notoriedade em 2016, quando a então presidente Dilma Rousseff disse a Lula, em ligação gravada pela Polícia Federal (PF), que iria enviar o “Bessias” para levar o termo de posse “em caso de necessidade”. À época, Messias era subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República e o atual chefe do Executivo era investigado pela Operação Lava Jato.

Jorge Rodrigo Araújo Messias, 45 anos, nasceu em Recife, Pernambuco. Formou-se em direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Possui títulos de mestre e doutor em desenvolvimento, sociedade e cooperação internacional pela Universidade de Brasília (UnB). Desde 2007, é procurador concursado da Fazenda Nacional.

Messias também foi subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil, secretário de Regulação e Supervisão do Ministério da Saúde e consultor jurídico das pastas da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. O AGU ainda trabalhou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e na Procuradoria do Banco Central.

Em 1º de janeiro de 2023, Messias assumiu a Advocacia-Geral da União. Casado e pai de dois filhos, o AGU é evangélico e frequenta a Igreja Batista. A religião dele foi vista como aceno de Lula à comunidade.