YouTube remove nova live de Bolsonaro replicada no canal de seu filho Carlos

Transmissão original foi feita no Facebook e retransmitida na outra plataforma; presidente segue temporariamente suspenso

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Bolsonaro está temporariamente suspenso na plataforma



O YouTube retirou do ar uma nova transmissão ao vivo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que foi replicada nos canais de Carlos Bolsonaro e do programa “Os Pingos Nos Is”, da Jovem Pan. A live havia sido publicada nesta quinta-feira, 28. Originalmente, a transmissão foi feita no perfil do Facebook de Bolsonaro e contava com um link do Youtube que levava para o canal de Carlos. O presidente está suspenso da plataforma após as declarações em que relaciona a vacina contra a Covid-19 e a Aids. “O canal do presidente Jair Bolsonaro segue temporariamente suspenso, impedido de enviar vídeos com novos conteúdos ou fazer transmissões ao vivo, de acordo com a nossa política de alertas e avisos”, afirmou a plataforma em nota.