‘Bolsonaro defende a soberania nacional, e isso incomoda muita gente’, diz Constantino

Comentaristas do programa 3 em 1 analisaram a decisão do presidente de não comparecer à COP 26, em Glasgow na Escócia

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 07/10/2021 Para comentarista, presidente está agindo corretamente ao priorizar os interesses nacionais



O presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Roma, capital da Itália, nesta sexta-feira, 29, para participar da reunião do G20, grupo que reúne líderes das 20 maiores economias do mundo. O chefe do Executivo está acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Nesta sexta, Bolsonaro deve se reunir em uma audiência com o presidente italiano Sergio Mattarella. No sábado, o presidente participa das atividades da Cúpula do G20, onde deve abordar temas como saúde, tecnologia e meio ambiente. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que iriam “jogar pedra” em Bolsonaro caso ele comparecesse à COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, que ocorrerá em Glasgow, na Escócia.

Durante o programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta sexta, o comentarista Rodrigo Constantino analisou a situação, dizendo que a ausência de Bolsonaro não é negativa para o Brasil e que o presidente tem lutado pela soberania nacional. Além disso, o comentarista falou sobre o agronegócio e elogiou a atuação da ministra Tereza Cristina. “Querer submeter os interesses nacionais a essa agenda porque o fundo da Noruega dava esse dinheirinho para a Amazônia é pensar muito pequeno. É não entender e não ter a dimensão do que está acontecendo no Brasil e no mundo. O Brasil tem ótima relação comercial, inclusive com a China. O agronegócio só cresce, a ministra Tereza Cristina é uma ótima ministra, elogiada por todos, e o presidente Bolsonaro está fazendo seu papel de sair com mais veemência em defesa da soberania nacional. Isso está incomodando muita gente.”, analisou Constantino.

