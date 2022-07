Zambelli promete acionar a PF para apurar boicote à convenção do PL

Em entrevista à Jovem Pan, deputada afirma que partido fará triagem para anular inscrições fantasmas e garantir a presença de apoiadores

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Carla Zambelli é deputada federal pelo PSL-SP



A deputada federal Carla Zambelli (PL) promete denunciar à Polícia Federal o perfil de usuários das redes sociais que estão mobilizando um esquema de boicote à convenção que lançará a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. “Peguei alguns perfis, inclusive que estão criando e-mails falsos e gerando CPF falsos para fazer isso e estou denunciando na Polícia Federal”, disse a parlamentar à Jovem Pan. O evento está marcado para acontecer no próximo domingo, 24, no estádio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Para participar, é necessário se inscrever – gratuitamente – pelo site da Sympla, o que reserva entrada na convenção.

