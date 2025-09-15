Zambelli reclama de condições em presídio na Itália e relata que desmaiou três vezes na última semana

Deputada federal está presa desde julho deste ano sob a acusação de ser a mandante da invasão de um hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Lula Marques/ Agência Brasil Deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), presa desde julho deste ano



A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), presa desde julho deste ano sob a acusação de ser a mandante da invasão de um hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), enfrenta uma rotina considerada difícil no presídio Rebibbia, em Roma. Zambelli divide cela com quatro detentas e já sofreu ao menos três desmaios na última semana. Ela afirma não ter acesso a medicamentos controlados, necessários para seu tratamento, e se queixa da qualidade da alimentação, o que teria provocado perda de peso nos últimos meses. A defesa da parlamentar também relatou que Zambelli teme os desdobramentos do processo de extradição ao Brasil, já solicitado oficialmente pelo governo brasileiro.