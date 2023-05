Zelensky solicita reunião com Lula para falar sobre guerra com a Rússia

Presidente da Ucrânia busca encontro bilateral com mandatário brasileiro no G7; até o momento, não há confirmação de uma possível conversa entre ambos

HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP - 15/03/2022 Volodymyr Zelensky lidera a Ucrânia na guerra conta a Rússia, iniciada em fevereiro de 2022



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, solicitou ao Itamaraty uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O pedido foi realizado ao Itamaraty durante a cúpula do G7 – grupo de países mais industrializados do mundo. Até o momento, não há informações se a conversa entre os presidentes irá ocorrer. Na última semana, Zelensky já recebeu o assessor para assuntos Internacionais da Presidência, Celso Amorim, em encontro na capital ucraniana, Kiev. Na reunião entre os líderes, Amorim ressaltou a importância da criação de um grupo de países que possam liderar a proposta de acordo de paz entre Ucrânia e Rússia – países que estão em guerra desde fevereiro de 2022. Segundo o assessor presidencial, ambos os países precisam realizar concessões para que haja um acordo e a guerra acabe. “Não será fácil chegar a uma confluência. Será necessário que os dois lados cheguem à conclusão de que o custo da guerra é maior do que o custo de certas concessões”, afirmou à época. Mesmo com os posicionamentos recentes de Lula sobre a possibilidade do Brasil mediar um acordo de paz no leste europeu, o líder petista iniciou seu mandato presidencial com uma série de declarações polêmicas sobre o tema. Lula já afirmou que EUA e União Europeia deveriam “falar de paz”, se recusou a enviar armas ao povo ucraniano e pediu para que os líderes mundiais parassem de “incentivar a guerra”. Com as reações contrarias do bloco europeu e da Casa Branca, Lula recuou e reforçou o pedido por paz. Atualmente, o chefe do Executivo brasileiro encontra-se no Japão, onde ocorrerá a reunião do G7 e o mandatário foi convidado a participar do encontro.

*Com informações de Estadão Conteúdo