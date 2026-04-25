Zema avalia medidas jurídicas contra Gilmar Mendes por xenofobia: ‘Destrata milhões de brasileiros’

Ex-governador de Minas Gerais anunciou que às 17h deste sabado vai lançar mais um episódio de ‘Os Intocáveis’ – série que desencadeou a polêmica. entre os político

LUIS PEDRUCO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO PR - COSUD/PARANÁ/CONFERÊNCIA/MATA ATLÂNTICA - GERAL - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, participa da 13ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), evento que acontece durante a Conferência da Mata Atlântica, no Teatro Guaíra, no Centro de Curitiba (PR), nesta terça-feira, 19 de agosto de 2025. 19/08/2025 - Foto: LUIS PEDRUCO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



O ex-governador de Minas Gerais e candiato à presidência, Romeu Zema (Novo), avalia entrar com medidas jurídicas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, por falar xenofóbicas. “O jurídico meu, do partido, está avaliando. É uma fala ofensiva, xenofóbica, que destrata milhões de brasileiros.”, disse Zema, neste sábado (25), em entrevista à Itatiaia.

“Se ele teve oportunidade de estudar na Alemanha, em Coimbra, parabéns para ele. Ele parece se considerar, como os intocáveis de Brasília, uma casta superior. Enquanto está vivendo no luxo, nós brasileiros que trabalhamos estamos vivendo no lixo”, acrescentou Zema.

O posicionamento do ex-governador vem em um momento de tensão entre os dois politicos que começou após Zema publicar um vídeo de sátira, no dia 1º de março, que retrata o magistrado pedindo uma troca de favores ao ministro Dias Toffoli em meio ao escândalo do Banco Master. Após as postagens do mineiro, Gilmar Mendes enviou uma representação ao ministro Alexandre de Moraes na segunda-feira (20) pedindo a investigação do pré-candidato à Presidência. O ministro apontou a suspeita de indícios de crime na publicação.

A troca de farpas ficou ainda maior após Mendes ironizar, em entrevista ao Metrópoles, a forma como Zema fala. “Ele fala um dialeto próximo do português, muitas vezes a gente não o entende, eu estava imaginando que ele fala uma língua lá do Timor Leste, o tétum ou coisa assim. De qualquer forma, no que for inteligível, é importante que a PGR, a Polícia Federal e o ministro Alexandre apreciem”, afirmou o ministro.

Romeu Zema respondeu ao ministro e disse que Mendes não entende seu “linguajar de brasileiro simples” diferente do “português esnobe dos intocáveis de Brasília”.

Mendes também chegou a chamar o mineiro de “boneco homossexual”, posicionamento a qual ele pediu desculpas após a repercussão da fala. Na publicação, Gilmar disse que não tem “receio em reconhecer o erro”, mas ponderou que existe “uma indústria de difamação e de acusações caluniosas contra o Supremo”. Zema também reagiu à fala de Gilmar e afirmou que o ministro do STF mostrou “todo o seu preconceito para o Brasil”. Também em entrevista à Itatiaia, disse que, com sua fala, o ministro conseguiu ofender homossexuais e milhões de brasileiros com suas entrevistas.

“Eu imaginava que o ministro Gilmar Mendes fosse um homem mais instruído. Em uma semana ele conseguiu ofender os homossexuais, conseguiu ofender os mineiros, os goianos, principalmente nós mineiros do Triângulo, que temos um sotaque bem característico. ”

Neste sábado, Zema anunciou que às 17h vai lançar mais um episódio de “Os Intocáveis” – serie que desencadeou a polêmica.