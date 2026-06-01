Zema diz que foi notificado pela Justiça após ação movida por Gilmar Mendes

De acordo com o ex-governador de MG, processo questiona declarações sobre uso de jatinhos de Vorcaro por ministros do STF

LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo)



O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) informou nesta segunda-feira (1º) que recebeu uma notificação da Justiça Federal em decorrência de uma ação movida pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em vídeo publicado nas redes sociais, Zema diz que a medida judicial ocorre após declarações em que ele mencionou o uso de jatinhos de banqueiros, como o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, pelo ministro. O ex-governador também afirmou que outros integrantes da Corte mantinham contratos com Vorcaro.

“Parece que ele (Gilmar Mendes) não gostou quando eu falei que ele pega carona em jatinho de banqueiro bandido, quando eu falei que outros ministros do Supremo fizeram contratos com esse banqueiro bandido. Acho que todo brasileiro sabe disso”, declarou Zema.

O ex-chefe do Executivo mineiro relatou que não mudará seu posicionamento e que pretende continuar a relatar fatos sobre a relação entre autoridades e políticos. Ele afirmou ainda que aguarda a tramitação do caso e espera que a Justiça prevaleça.

“Se queriam me calar, não vão. Vou continuar mostrando todos esses absurdos que têm acontecido no Brasil. É muita autoridade, é muito político vendido se aproximando de bandido para poder enriquecer. Não podemos tolerar isso”, disse.

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