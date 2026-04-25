Zema diz que Gilmar Mendes está ‘alienado’ e deveria ‘se informar melhor’

O pré-candidato à presidência relembrou as falas do ministro ao o insinuar como um ‘boneco homossexual’ e dizer que o ex-governador fala um dialeto ‘próximo ao português’

ALOISIO MAURICIO / ESTADÃO CONTEÚDO E VINICIUS NUNES / ESTADÃO CONTEÚDO

Em entrevista concedida a jornalistas neste sábado (25), o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) disse que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes está “alienado” e precisa sair pelo Brasil “para saber os danos que o Supremo tem causado a quem trabalha”.

Zema relembrou as falas de Gilmar Mendes ao insinuar o pré-candidato à presidência como um “boneco homossexual” e dizer que o ex-governador fala um dialeto “próximo ao português” referindo-se ao sotaque mineiro. “Pensei que o ministro Gilmar Mendes fosse um homem mais instruído, porque em uma semana ele conseguiu ofender os homossexuais, conseguiu ofender os goianos, os mineiros”, disse Zema.

O pré-candidato à presidência disse ainda que conversa “igual milhões de brasileiros” e acha que Gilmar Mendes está “um tanto quanto alienado e deveria se informar melhor”. “Ele está muito cercado de bajuladores e tomando pouca consciência do Brasil real que nós que produzimos vivemos no dia a dia”, completou.

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