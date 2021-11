Zema lamenta morte de Marília Mendonça: ‘Querida por todos os mineiros’

Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Estado natal da cantora, também se manifestou: ‘Só podemos pedir que Deus console e conforte o coração de todas essas famílias, amigos e o pequeno Léo, filho da cantora’

Pedro Gontijo/Governo de MG/03.03.2021 Acidente ocorreu no município de Caratinga, no interior de Minas Gerais



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), foi às redes sociais lamentar a morte de Marília Mendonça e de outras quatro pessoas, vítimas de um acidente aéreo que ocorreu na tarde desta sexta-feira, 5, em Caratinga, município do interior do Estado. “Lamento o falecimento da cantora Marília Mendonça e demais integrantes de sua equipe, em decorrência de acidente de avião ocorrido em Piedade de Caratinga, nessa sexta, 5/11. Meus sentimentos aos familiares das vítimas e aos fãs dessa artista tão querida por todos nós mineiros”, escreveu o gestor.

Governador de Goiás, Estado natal da artista, Ronaldo Caiado (DEM) também se manifestou. “Um dia de muita tristeza para a música sertaneja. Foi com imenso pesar que eu e Gracinha Caiado recebemos a notícia da morte da cantora goiana Marília Mendonça e tripulantes após um acidente de avião, em Piedade de Caratinga, interior de Minas Gerais. Não existem palavras para descrever esse momento. Só podemos pedir que Deus console e conforte o coração de todas essas famílias, amigos e o pequeno Léo, filho da cantora. Marília tinha um grande coração e se destacava por, além de levar alegria aos brasileiros, ajudar e cuidar das pessoas. Goiás está em luto”, publicou em seu perfil no Twitter.

A aeronave que transportava Marília Mendonça e parte de sua equipe estava em situação regular para táxi aéreo, segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O avião bimotor Beech Aircraft, prefixo PT-ONJ, fabricado em 1984, foi comprado pela PEC Táxi Aéreo em julho de 2020 e tinha capacidade para seis pessoas. Também estão entre as vítimas o produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e o copiloto do avião.

“O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta (5), ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais”, diz a nota divulgada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A equipe da cantora também se manifestou. “Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos”, diz íntegra do texto.