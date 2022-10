Zema lidera com 50% dos votos válidos; Kalil tem 42%, diz Ipec

De acordo com números do instituto, não é possível dizer se o atual governador será reeleito no primeiro turno

Montagem Jovem Pan: Gil Leonardi - Imprensa MG e JÚNIA GARRIDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO De acordo com a pesquisa do Ipec, Romeu Zema vence as eleições para governador em Minas Gerais no primeiro turno



A nova pesquisa Ipec, divulgada neste sábado, 1º, véspera do primeiro turno das eleições 2022 mostra Romeu Zema na liderança com 50% dos votos válidos. De acordo com os dados, Alexandre Kalil (PSD) é o segundo colocado com 42%. Ambos cresceram em comparação a pesquisa anterior, divulgada na segunda-feira, 27, quando Zema tinha 45% e Kalil 34%. A vantagem do atual governador, porém caiu para oito pontos percentuais. Sendo assim, ainda não é possível dizer se Zema será reeleito no primeiro turno. Em terceiro lugar aparece o senador Carlos Viana (PL), se manteve com 4% de apoio. Outros concorrentes somam 1% das intenções de voto, são eles: Cabo Tristão (PMB), Renata Regina (PCB), Marcus Pestana (PSDB) e Vanessa Portugal (PSTU). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores ouvidos entre os dias 29 de setembro e 1 de outubro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o número MG-09012/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-06476/2022. O primeiro turno acontece neste domingo, 2.