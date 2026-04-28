Zema se diz indignado com decisão da PGR sobre Gilmar: ‘Está totalmente subjugada’

Ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência participou nesta terça-feira do programa ‘Os Pingos nos Is’, da Jovem Pan

Jornal da Manhã Romeu Zema, pré-candidato à Presidência pelo Novo



O ex-governador de Minas Gerais e candidato e pré-candidato à Presidência, Romeu Zema (Novo) reagiu à decisão da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a decisão de arquiva a seu pedido para investigar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, por homofobia. “Fiquei indignado com decisão como se pedido de desculpas fosse suficiente para eliminar fala homofóbica”, disse Zema, nesta terça-feira (28), em entrevista ao programa ‘Os Pingos nos Is’, da Jovem Pan.

“Se fosse alguém de direita, levaria processo e condenação”, enfatizou o ex-governador, que disse que a decisão da PGR demonstra a falta de imparcialidade da Procuradoria-Geral da República que tem tratado os personagens da política de formas diferentes. “Lamentável termos uma decisão nessa linha”, declarou.

Zema, criado da série ‘intocáveis’, que faz sátiras aos ministros do STF, disse que em um regime democrático é normal utilizar fantoches para fazer sátiras. “Os brasileiros estão indignados com a farra dos intocáveis que acontece em Brasília.”, disse.

Decisão da PGR

A PGR arquivou um pedido de Zema para investigar o ministro Gilmar Mendes por homofobia contra o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência.

Na decisão, o chefe de gabinete do procurador-geral da República, Ubiratan Cazetta, negou a ideia de homofobia alegada no pedido para abertura de uma ação civil pública. “Sendo assim, não se identificando na presente representação elementos mínimos que indiquem violação relevante e atual a direitos transindividuais, ilícito penal, bem como a necessidade de atuação institucional, arquive-se, dando-se ciência ao representante”, diz a decisão.

O pedido fazia referência a uma entrevista de Gilmar ao portal Metrópoles na semana passada, na qual o magistrado criticava uma publicação de Zema sobre a série “Os Intocáveis”, quando perguntou se seria ofensivo fazer bonecos do ex-governador de MG como homossexual.