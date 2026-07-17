Primeiro lote do MG4 Urban esgota em 24 horas de pré-venda

O novo modelo da MG Motor traz competitividade à categoria e faz parte da estratégia de produção nacional da montadora

A MG Motor iniciou a pré-venda do MG4 Urban no Brasil e esgotou o primeiro lote do hatch elétrico em apenas 24 horas. Ao todo, 2.436 veículos foram reservados, resultado que reforça o crescimento do mercado de carros elétricos no país. O modelo chega com a proposta de oferecer tecnologia e eletrificação por um preço mais próximo ao dos veículos a combustão e integra a estratégia de expansão da marca no mercado brasileiro.

Segundo a empresa, o sucesso da pré-venda é resultado de um planejamento voltado às características do consumidor brasileiro. Thiago Marques, Head de Marketing e Produto da MG Motor do Brasil, explica os fatores que contribuíram para o desempenho do lançamento: “Nós estudamos muito esse mercado e eu acredito que nós encontramos um ponto de felicidade. Agora, é trabalhar forte para atender esses pedidos.”

O MG4 Urban será comercializado em duas versões, com autonomia entre 299 e 368 quilômetros. Ambas aceleram de zero a 100 km/h em 9,6 segundos e contam com sistema de recarga rápida, capaz de elevar a carga da bateria de 10% para 80% em cerca de 30 minutos.

Além das especificações técnicas, o suporte ao cliente como um dos diferenciais da operação. “Nós pensamos na marca MG Care para ter certeza que o cliente vai ter uma experiência positiva, porque isso agrega valor à marca, ao produto e faz a gente crescer.”, afirma o gerente de Pós-Vendas da MG Motor do Brasil, Adalberto Casalecchi.

Com proposta de condução esportiva e design de linhas marcantes, o MG4 Urban representa um passo importante na estratégia da montadora para ampliar sua presença no mercado nacional, como esclarece Fabio Klemenc, Diretor de Vendas da MG Motor do Brasil: “A gente acredita que a gente conseguiu encontrar um bom balanço entre é produto com preço justo.”

O lançamento também marca o início de um novo momento para a fabricante no Brasil. O MG4 Urban é um dos dois modelos que farão parte da produção nacional da marca. A operação será instalada no Ceará, com início previsto até o fim de 2026, e a projeção é produzir 50 mil veículos ao longo dos próximos quatro anos.