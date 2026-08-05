Vice de Flávio, Gaspar foi à PF contra Soraya e Lindbergh após ser acusado de estupro

Deputado negou as acusações feitas e apresentou notícia-crime contra a senadora e o deputado federal; parlamentar foi anunciado como candidato a vice-presidente na chapa de Flávio

Anunciado como candidato a vice-presidente da República na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) apresentou uma notícia-crime à Polícia Federal contra a senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) e o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) após ser acusado pelos dois de estupro e tentativa de suborno durante os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigou fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O parlamentar negou as acusações.

As declarações foram feitas durante uma sessão da CPMI do INSS. Na ocasião, Soraya e Lindbergh citaram um caso envolvendo Gaspar e afirmaram que ele teria cometido estupro e tentado subornar uma vítima. Após as falas, o deputado informou que acionou a Polícia Federal e pediu a apuração do caso por meio de uma notícia-crime.

Gaspar está no primeiro mandato na Câmara dos Deputados e ganhou projeção nacional como relator da CPMI do INSS, encerrada sem a aprovação de um relatório final.

Formado em Direito e pós-graduado, Gaspar foi promotor de Justiça por 24 anos e exerceu por duas vezes o cargo de procurador-geral de Justiça de Alagoas. Também coordenou o Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas (Gecoc) e presidiu o Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado (GNCOC).

Entre 2015 e 2022, o parlamentar foi secretário de Segurança Pública de Alagoas durante o governo de Renan Filho (MDB), atual ministro dos Transportes da gestão Lula (PT).

Antes de ser escolhido para compor a chapa presidencial, Gaspar era apontado como pré-candidato ao Senado por Alagoas.

*Com informações do Estadão Conteúdo