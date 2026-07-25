Rússia diz que destruiu subestações elétricas na Ucrânia

As autoridades russas anunciaram neste sábado (25) a destruição de duas subestações elétricas localizadas nas cidades de Mena e Semenivka, na província de Chernígov, no norte do país, à medida que Moscou intensifica seus ataques ao longo da última semana.

O Ministério da Defesa russo informou em um comunicado que, durante a madrugada de sábado, e graças ao uso de um drone “Geran-4 Seeker”, “conseguiu-se destruir uma subestação de 110 quilovolts em Mena”. Posteriormente, o impacto direto de um veículo aéreo não tripulado destruiu outra instalação desse tipo em Semenivka.

O comunicado destaca que ambas eram utilizadas “em benefício das Forças Armadas da Ucrânia”, e os ataques fazem parte da intensificação da ofensiva russa contra instalações estratégicas em território ucraniano.

Por outro lado, as tropas russas voltaram a atacar infraestruturas portuárias durante a noite de sexta-feira (24) para sábado. “As Forças Armadas da Rússia continuaram realizando ataques conjuntos com armas de alta precisão e drones contra essas instalações, que operam em benefício do Exército de Kiev”, afirma o documento.

Nos dias anteriores, as forças russas também atacaram instalações semelhantes em Chornomorsk e Odessa, embora as autoridades ucranianas ainda não tenham se pronunciado sobre a presença de vítimas ou feridos nessas áreas.