São Paulo registra segunda tarde mais quente da história nesta sexta-feira

Temperaturas podem sofrer mudanças drásticas em várias regiões do país neste final de semana; confira a previsão do tempo

DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo atingiu temperatura máxima do ano nesta sexta-feira



A capital de São Paulo atingiu sua temperatura máxima em 2020 durante a tarde desta sexta-feira, 2, que se consagrou como a segunda tarde mais quente na cidade desde 1943. Com os termômetros batendo 37,4°C – registrados pela estação oficial do INMET, o calor ficou atrás apenas do recorde histórico de 2014, de 37,8°C. Apesar de ainda ser primavera, as temperaturas permaneceram elevadas após uma semana de calor intenso devido à atuação de uma grande massa de ar seco. Desde a última quinta-feira, 1°, o clima quente tem afetado praticamente todas as regiões do estado e, muitos municípios bateram o recorde de calor. Até o momento, a maior temperatura registrada foi em Lins, com 41,4°C, seguida de Ibitinga, com 41,1°C e Jales com 41°C, cidades do interior.

Apesar da forte onda de calor, a maior parte de São Paulo experimentará uma mudança drástica de temperatura de um dia para o outro. Nesta sexta-feira, cidades atingem recorde de temperatura, já o sábado, 3, será afetado por ventos frios vindos do mar que devem fazer os termômetros registrarem até 18°C no litoral e na Grande São Paulo. A sensação brusca de alteração da temperatura também deve ser sentida em regiões próximas, como nas capitais do Rio de Janeiro e do Paraná.

O recorde histórico de temperatura permanece com o estado do Mato Grosso do Sul, que atingiu 44,4°C na última quinta-feira. Corumbá, no Pantanal, registrou a segunda maior temperatura de sua história ontem, com 43,4°C, perdendo apenas para os 43,8°C, marca de 1962. Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, o calor também surpreendeu com 40,7°C. Já Paranaíba fechou, ainda na última quinta, os 3 dias mais quentes de sua história com 42,4°C.

Previsão do tempo para o final de semana

Aracajú (SE): 03.10 – sábado: mínima 23°C – máxima 30°C / 04.10 – domingo: mínima 23°C – máxima 30°C

Belém (PA): 03.10 – sábado: mínima 23°C – máxima 35°C / 04.10 – domingo: mínima 24°C – máxima 35°C

Belo Horizonte (MG): 03.10 – sábado: mínima 22°C – máxima 38°C / 04.10 – domingo: mínima 23°C – máxima 33°C

Boa Vista (RR): 03.10 – sábado: mínima 25°C – máxima 35°C / 04.10 – domingo: mínima 25°C – máxima 36°C

Brasília (DF): 03.10 – sábado: mínima 18°C – máxima 33°C / 04.10 – domingo: mínima 19°C – máxima 33°C

Campo Grande (MS): 03.10 – sábado: mínima 24°C – máxima 42°C / 04.1o – domingo: mínima 24°C – máxima 39ºC

Cuiabá (MT): 03.10 – sábado: mínima 28°C – máxima 43°C / 04.10 – domingo: mínima 26°C – máxima 47°C

Curitiba (PR): 03.10 – sábado: mínima 14°C – máxima 21°C / 04.10 – domingo: mínima 13°C – máxima 17°C

Florianópolis (SC): 03.10 – sábado: mínima 15°C – máxima 20°C / 04.10 – domingo: mínima 15°C – máxima 17°C

Fortaleza (CE): 03.10 – sábado: mínima 24°C – máxima 31°C / 04.10 – domingo: mínima 23°C – máxima 31°C

Goiânia (GO): 03.10 – sábado: mínima 18°C – máxima 38°C / 04.10 – domingo: mínima 20°C – máxima 39°C

João Pessoa (PB): 03.10 – sábado: mínima 23°C – máxima 31°C / 04.10 – domingo: mínima 22°C – máxima 30°C

Macapá (AP): 03.10 – sábado: mínima 23°C – máxima 34°C / 04.10 – domingo: mínima 22°C – máxima 33°C

Maceió (AL): 03.10 – sábado: mínima 22°C – máxima 3o°C / 04.10 – domingo: mínima 21°C – máxima 31°C

Manaus (AM): 03.10 – sábado: mínima 24°C – máxima 34°C / 04.10 – domingo: mínima 23°C – máxima 34°C

Natal (RN): 03.10 – sábado: mínima 24°C – máxima 31°C / 04.10 – domingo: mínima 24°C – máxima 30°C

Palmas (TO): 03.10 – sábado: mínima 23°C – máxima 39°C / 04.10 – domingo: mínima 25°C – máxima 42°C

Porto Alegre (RS): 03.10 – sábado: mínima 12°C – máxima 16°C / 04.10 – domingo: mínima 14°C – máxima 17°C

Porto Velho (RO): 03.10 – sábado: mínima 23°C – máxima 34°C / 04.10 – domingo: mínima 24°C – máxima 37°C

Recife (PE): 03.10 – sábado: mínima 23°C – máxima 31°C / 04.10 – domingo: mínima 22°C – máxima 31°C

Rio Branco (AC): 03.10 – sábado: mínima 24°C – máxima 36°C / 04.10 – domingo: mínima 23°C – máxima 35°C

Rio de Janeiro (RJ): 03.10 – sábado: mínima 22°C – máxima 28°C / 04.10 – domingo: mínima 20°C – máxima 22°C

Salvador (BA): 03.10 – sábado: mínima 22°C – máxima 30°C / 04.10 – domingo: mínima 23°C – máxima 30°C

São Luís (MA): 03.10 – sábado: mínima 25°C – máxima 34°C / 04.10 – domingo: mínima 25°C – máxima 35°C

São Paulo (SP): 03.10 – sábado: mínima 18°C – máxima 26°C / 04.10 – domingo: mínima 18°C – máxima 21°C

Teresina (PI): 03.10 – sábado: mínima 23°C – máxima 39°C / 04.10 – domingo: mínima 23°C – máxima 39°C

Vitória (ES): 03.10 – sábado: mínima 23°C – máxima 33°C / 04.10 – domingo: mínima 22°C – máxima 27°C