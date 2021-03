Na Bahia, avião com doses de vacina da Covid-19 sofre acidente após colisão com jegues

Hélice esquerda do avião teria sido comprometida pelo choque com os animais

Na manhã desta quarta-feira, 3, um dos aviões destinados pelo governo da Bahia a transportar doses da vacina contra a Covid-19 para a região do município de Ibotirama, no oeste do estado, sofreu um acidente após colidir com dois jegues na pista de pouso do aeródromo da cidade. Os tripulantes não ficaram feridos e houve pequenos danos na aeronave. Apesar do incidente, nenhuma das quatro caixas de imunizantes carregadas pelo veículo foram danificadas, segundo informações da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab).

Ainda de acordo com o órgão, a distribuição das vacinas não foi comprometida, uma vez que o acidente aconteceu depois que o avião pousou no aeródromo. Durante a ocorrência, a hélice esquerda da aeronave teria sido comprometida pelo choque com os animais, que projetou o avião para fora da pista. O governo do estado enviou outro veículo para seguir com a distribuição dos imunizantes, enviando normalmente os medicamentos aos municípios vizinhos a Ibotirama, como Guanambi, Santa Maria da Vitória e Barreiras. Até o momento, não há informações sobre as condições de saúde dos animais.