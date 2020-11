Segundo Ibope, Bruno Covas lidera corrida em São Paulo com 57% dos votos válidos na véspera da eleição

Instituto ouviu 1.204 pessoas na capital paulista entre 27 e 28 de novembro; Guilherme Boulos soma 43% das intenções de voto

O Ibope divulgou no final da noite deste sábado, 28, a sua última pesquisa de intenção de voto antes da eleição para a Prefeitura de São Paulo. Atual prefeito, Bruno Covas, do PSDB, lidera com 57% dos votos válidos. Seu adversário, o psolista Guilherme Boulos, do PSOL, tem 43%. Os números são os mesmos do levantamento anterior, revelado no último dia 25. A pesquisa foi encomendada pela Globo e o jornal “O Estado de S. Paulo”. Foram ouvidas 1.204 pessoas na capital paulista entre os dias 27 e 28 de novembro.

Considerando os votos totais, o tucano exibe 48% contra 36% do candidato psolista. Brancos e nulos somam 14%. Na apuração, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) considera apenas os votos válidos, excluindo brancos e nulos. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança utilizado é de 95%. Se confirmar o resultado nas urnas, Covas será o terceiro integrante do PSDB a conquistar a prefeitura pelo voto desde a redemocratização do país, em 1985. Os outros dois foram José Serra (de 2005 a 2006) e João Doria (de 2017 a 2018).