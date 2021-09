SP e RJ enfrentam onda de calor no final de semana; confira a previsão

Termômetros dos Estados do Sudeste devem ultrapassar 30º C a partir de domingo, 19; especialistas alertam para a baixa umidade do ar

Tiago Queiroz/Estadão Conteúdo - 26/06/2021 Termômetros de São Paulo e do Rio de Janeiro devem superar os 30º C a partir deste domingo, 18



Depois de dias de temperaturas baixas e chuvas, neste final de semana, a partir do dia 18, os termômetros do Estado de São Paulo irão subir. A expectativa é que, a partir de domingo, 19, ultrapassem 30°C. Na segunda-feira, 20, é esperado que o clima seja ainda mais quente, com 33º C. Antes disso, os meteorologistas preveem chuvas para este sábado, 17, no extremo Sul e no litoral do Estado. Já no Rio de Janeiro, espera-se que os termômetros alcancem 32ºC já no domingo. Especialistas do Climatempo alertam para o tempo seco e cuidados redobrados com a hidratação.

A previsão é diferente para outras regiões do país. No Norte, especialmente no Acre, no sul do Amazonas e na capital de Rondônia, Porto Velho, espera-se que ainda nesta sexta-feira, 17, fortes chuvas atinjam a região numa onda de precipitações que deve se estender ainda mais na próxima semana, se expandindo para outros territórios da região. As chuvas devem atingir também a região Sul do país, em Santa Catarina e na região serrana do Rio Grande do Sul, com riscos de transbordamentos em rios e córregos, deslizamentos em áreas de encostas e ventos de até 70km/h nas regiões litorâneas catarinenses e gaúchas.