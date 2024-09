Bombeiros de Mato Grosso monitoram incêndios em 17 propriedades rurais

No Estado, foram registrados 652 focos de calor na última quinta-feira (19)

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Desde que a proibição do uso do fogo foi implementada em Mato Grosso, os bombeiros conseguiram extinguir 158 incêndios florestais em 47 municípios



O Batalhão de Emergências Ambientais (BEA) do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso estão atualmente acompanhando focos de incêndio em 17 propriedades rurais, distribuídas por 15 municípios. Desde a última quarta-feira (18), os incêndios em propriedades rurais diminuíram – há dois dias, o BEA monitorava 28 deles em fazendas de 21 municípios. As cidades afetadas incluem União do Sul, Sinop, Nova Ubiratã, São José do Rio Claro, Porto Alegre do Norte, Araguaiana, Luciara, Cocalinho, Colniza, Tabaporã, São Félix do Araguaia, Ribeirão Cascalheira, General Carneiro, Vila Rica e Paranatinga. Além disso, o Corpo de Bombeiros está monitorando incêndios na Terra Indígena Capoto Jarinã, Peixoto de Azevedo, e na Aldeia Utiariti, Campo Novo do Parecis, embora a entrada nessas áreas dependa de autorização dos órgãos federais.

Na quinta-feira, o Estado registrou um total de 652 focos de calor, sendo 260 na Amazônia, 198 no Cerrado e 194 no Pantanal, conforme dados do Satélite de Referência (Aqua Tarde). É importante ressaltar que um foco de calor isolado não indica necessariamente um incêndio florestal, enquanto a presença de múltiplos focos pode caracterizar um incêndio dessa natureza.

Desde que a proibição do uso do fogo foi implementada em Mato Grosso, os bombeiros conseguiram extinguir 158 incêndios florestais em 47 municípios.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

