Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris gera preocupações devido ao clima e ao Rio Sena

O clima em Paris mudou drasticamente nos últimos dias, com o céu azul e altas temperaturas dando lugar a chuvas e incertezas sobre a previsão do tempo para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. As previsões meteorológicas preocupam os organizadores, com a possibilidade de chuvas durante a noite de sexta-feira, data do evento. Pela primeira vez na história, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos acontecerá no icônico Rio Sena, com as delegações desfilando em barcos. O diretor de cerimônias de Paris 2024, Thiery Reboul, alerta para possíveis problemas caso o fluxo do rio ultrapasse 500 metros cúbicos por segundo, afetando a velocidade das embarcações.

Desde junho, o Comitê Olímpico Internacional vem monitorando o fluxo do Rio Sena, que está acima do normal devido às chuvas da primavera e início do verão. Em 10 de julho, o rio estava fluindo a mais de 500 metros cúbicos por segundo, muito acima da taxa normal de verão, o que pode exigir ajustes no trajeto da cerimônia. Se o fluxo do rio permanecer entre 300 e 500 metros cúbicos por segundo, a cerimônia terá que ser adaptada, com barcos mais altos sendo substituídos para evitar colisões com pontes. A incerteza em relação ao clima e ao fluxo do rio traz desafios para a organização do evento, que busca garantir a segurança e o sucesso da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos.

