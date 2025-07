Protesto na Avenida Paulista cobra Justiça Tributária e taxação de super-ricos

A manifestação buscou pressionar o Congresso Nacional por medidas como a taxação de grandes fortunas, a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e o fim da jornada de trabalho 6×1

MARCELO OLIVEIRA/RASPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A manifestação foi articulada pelas frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, com adesão de centrais sindicais e partidos de esquerda



Movimentos sociais e partidos de esquerda realizaram um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, na noite desta quinta-feira (10). O protesto teve como pautas principais a taxação de super-ricos e, de última hora, a inclusão das tarifas de 50% anunciadas por Donald Trump sobre produtos brasileiros.

A manifestação buscou pressionar o Congresso Nacional por medidas como a taxação de grandes fortunas, a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e o fim da jornada de trabalho 6×1. Com ambos os lados da Avenida Paulista fechados em frente ao Masp, o ato foi marcado por slogans como “Congresso inimigo do povo” e “ricos paguem a conta”, amplamente divulgados também por vídeos do PT.

*Com informações da repórter Valéria Luizetti