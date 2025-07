Em meio ao tarifaço de Trump, Bolsonaro comemora aniversário de Eduardo e reforça ‘perseguição’

Ambos, pai e filho, estão no centro da crise entre o Brasil e os Estados Unidos, motivada pela sobretaxação de 50% do país americano anunciada nesta quarta-feira (9)

Reprodução/Instagram/@jairmessiasbolsonaro Eduardo se licenciou do mandato na Câmara e está nos Estados Unidos desde fevereiro



Após ser citado no anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da imposição de tarifa aos produtos brasileiros, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reforçou a tese de perseguição ao parabenizar o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pelo seu aniversário nesta quinta-feira (10).

Em publicação no X (antigo Twitter), o ex-presidente disse que sofre “perseguição política” e que o filho “ousou estar do lado errado da narrativa imposta pelos poderosos de ocasião”. Ambos, pai e filho, estão no centro da crise entre os países, motivada pela sobretaxação de 50% do país americano anunciada nesta quarta-feira (9). “Mais um ano de vida, que deveria ser celebrado em família, mas neste ano, pela primeira vez, ele está longe. E não por escolha. Está longe por imposição. Por uma perseguição que se disfarça de legalidade, mas que carrega todas as marcas da injustiça, sempre tendo dois pesos e duas medidas”, diz trecho da publicação.

Eduardo se licenciou do mandato na Câmara e está nos Estados Unidos desde fevereiro. O deputado justificou que decidiu permanecer morando no país, onde estava em viagem, para “focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem”.

Pela atuação, o parlamentar é investigado em inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para apurar possível campanha de intimidação e perseguição contra autoridades brasileiras envolvidas em investigações e processos contra bolsonaristas.

A articulação do deputado nos Estados Unidos na tentativa de salvar o pai da prisão, réu por golpe de Estado no Supremo e inelegível até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), teve primeiro resultado visível nesta segunda-feira, 7. O presidente americano Donald Trump fez uma publicação defendendo Bolsonaro, afirmando que o réu sofre “perseguição” e “caça às bruxas”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A defesa foi endossada no dia seguinte, e o presidente americano ameaçou taxar os países e parceiros do Brics. Na noite desta quarta-feira a ameaça se concretizou e o republicano anunciou taxação de 50% aos produtos brasileiros. Eduardo chamou a sobretaxação imposta pelos EUA de “tarifa-Moraes”, e cobrou do Congresso Nacional a aprovação de uma anistia para o seu pai.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório