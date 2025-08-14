Governo brasileiro trabalha para reduzir preços de hospedagem para a COP30

Marina Silva anuncia esforços para reduzir valor das diárias em Belém durante o evento, garantindo acessibilidade às delegações

Ricardo Stuckert/PR Para lidar com a logística do evento, a Casa Civil estabeleceu uma secretaria extraordinária que atuará em conjunto com o governo do Pará



A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou que o governo federal está empenhado em combater os altos preços das hospedagens em Belém, que se tornaram um problema para a COP30, programada para ocorrer entre 10 e 21 de novembro. A ministra ressaltou que a participação de delegações de países em situação de vulnerabilidade já está confirmada, o que torna a questão da acomodação ainda mais relevante. Para lidar com a logística do evento, a Casa Civil estabeleceu uma secretaria extraordinária que atuará em conjunto com o governo do Pará. Essa iniciativa visa garantir que a infraestrutura necessária para a conferência funcione de maneira eficiente e organizada. A ministra enfatizou a importância de um planejamento adequado para receber os visitantes. Apesar da disponibilidade de leitos na cidade, os preços das diárias dispararam, gerando preocupações entre os organizadores. Silva declarou que o governo está se esforçando para que os valores das acomodações sejam mais justos e acessíveis. “Estamos trabalhando intensamente para que os preços se tornem compatíveis com a realidade”, afirmou a ministra.

A COP30 é um evento de grande relevância internacional, e a adequação dos preços das hospedagens é fundamental para garantir a participação de todos os países. O governo brasileiro está ciente da importância de proporcionar condições adequadas para os delegados, especialmente aqueles que representam nações mais vulneráveis.

publicado por Patrícia Costa

