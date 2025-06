Ibama autoriza testes da Petrobras na Foz do Amazonas

Exploração desconsidera recomendações de especialistas, gera polêmica e pressão política

A autorização para que a Petrobras realize testes na Foz do Amazonas foi concedida pela direção do Ibama, utilizando um parecer alternativo que vai contra a recomendação de técnicos do órgão. Esses especialistas haviam sugerido que a operação fosse barrada, mas a nova decisão representa um passo crucial para que a estatal inicie a exploração de petróleo na região. No mês passado, o Ibama divulgou a “aprovação conceitual” do plano de proteção da fauna que foi elaborado pela Petrobras. Além disso, foi determinada a realização da Avaliação Pré-Operacional (APO). Para viabilizar os testes, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, baseou-se em um parecer assinado por dois técnicos, que, mesmo reconhecendo a oposição de 29 especialistas, optou pela liberação. A Petrobras manifestou interesse em realizar a simulação da operação no bloco 59 da bacia da Foz do Amazonas em julho, embora a data exata ainda não tenha sido definida. O Ibama está sob pressão política, incluindo solicitações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que o projeto avance.

A equipe ambiental do governo argumenta que a decisão final deve ser fundamentada em critérios técnicos. No entanto, as escolhas de Agostinho frequentemente desconsideram as orientações dos especialistas do Ibama. A Petrobras tem trabalhado na atualização de seus documentos para conseguir a licença, mas os técnicos do órgão reiteraram a negativa após a análise de novas propostas da empresa. A avaliação técnica realizada pelo Ibama levantou questionamentos sobre a viabilidade do plano apresentado pela Petrobras, apontando falhas e subestimações. Apesar das preocupações expressas pelos técnicos, a direção do Ibama decidiu que a simulação poderia oferecer uma avaliação adequada sobre a viabilidade do projeto. Especialistas têm criticado a aprovação conceitual e a realização de testes como justificativa para a continuidade do empreendimento.

publicado por Patrícia Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA