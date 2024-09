Incêndios florestais aumentam em São Paulo

Número de cidades afetadas sobe de quatro para dezesseis em apenas três dias

O Estado de São Paulo enfrenta uma grave situação de incêndios florestais, com o número de cidades afetadas aumentando de quatro para dezesseis em apenas três dias. Entre os municípios impactados estão Ribeirão Preto, São Simão, Luís Antônio, Monte Alegre do Sul, Bom Jesus dos Perdões, Piracicaba, Valinhos, Dois Corregos, Pompéia, Garça, Presidente Prudente, Pedregulho, Braúna, Ilha Solteira, Mauá e Mairiporã. As autoridades, incluindo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, estão mobilizadas para conter as chamas. Valinhos, em particular, declarou estado de emergência, enquanto em Mairiporã o fogo se espalhou pelo Parque Florestal Cantareira. A situação é agravada por uma massa de ar quente e seco que predomina na região, sem previsão de chuvas que possam amenizar o problema.

Para intensificar o combate aos incêndios, o governo estadual decidiu aumentar o número de equipes de combate, adicionando 15 novas unidades às 19 já em operação. Desde o início da crise, as autoridades prenderam 12 pessoas, incluindo um indivíduo que foi flagrado ateando fogo em uma área de mata em Batatais. Em resposta à gravidade da situação, 80 unidades de conservação ambiental foram fechadas até o dia 12 de setembro. Essa medida visa proteger tanto os visitantes quanto as áreas que precisam de preservação, diante do avanço dos incêndios que ameaçam a biodiversidade local.

