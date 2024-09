Investimento em agricultura sustentável precisa crescer 15 Vezes até 2030

Apenas 4% dos investimentos em mudanças climáticas vão para a agricultura, que é responsável por 25% das emissões de gases

Imagem de DJI-Agras por Pixabay Empresários defendem a necessidade de um maior acesso ao crédito para práticas agrícolas sustentáveis e a criação de um sistema nacional de rastreadibilidade pública



Apenas 4% dos investimentos destinados ao combate das mudanças climáticas são alocados para a agricultura e o uso da terra, setores que são responsáveis por cerca de 25% das emissões de gases de efeito estufa. Especialistas apontam que, para uma transição eficaz para sistemas alimentares mais sustentáveis, será necessário um aporte financeiro entre US$ 300 bilhões e US$ 350 bilhões anualmente até 2030. Isso significa que os investimentos precisam ser ampliados em pelo menos 15 vezes ao longo desta década. Nesta semana, os ministros da agricultura das 20 maiores economias do mundo, que compõem o G20, se reúnem na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. O encontro tem como foco a segurança alimentar, entre outros assuntos relevantes. Um grupo que representa a iniciativa privada brasileira, conhecido como B20, preparou uma série de sugestões, incluindo novos modelos de financiamento para a agricultura sustentável e a promoção de tecnologias acessíveis para pequenos produtores.

Mato Grosso foi escolhido como o local para a reunião devido ao seu status como o maior produtor de grãos e o maior rebanho bovino do Brasil. O país, que atualmente ocupa a presidência do G20, tem como prioridades a luta contra a desigualdade, a fome e a pobreza, além de ações voltadas para o enfrentamento das mudanças climáticas. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ressaltou que o modelo atual de produção de alimentos não é viável para os próximos 50 anos. O encontro do G20 representa uma oportunidade para a elaboração de um documento que será apresentado na cúpula programada para novembro no Rio de Janeiro, visando discutir soluções para os desafios enfrentados pelo setor.

Empresários destacaram a importância de levar tecnologia aos pequenos agricultores, muitos dos quais enfrentam condições de pobreza e defenderam a necessidade de um maior acesso ao crédito para práticas agrícolas sustentáveis e a criação de um sistema nacional de rastreadibilidade pública, que assegure a transparência na cadeia de fornecedores. As propostas elaboradas pelo B20 foram apresentadas durante o Fórum Internacional de Agropecuária (Fiap), realizado em Cuiabá, Mato Grosso. O secretário de Comércio do Ministério da Agricultura, Roberto Perosa, mencionou que algumas das sugestões do B20 já foram integradas nas discussões do G20, sinalizando um avanço nas iniciativas para promover a sustentabilidade no setor agrícola.

