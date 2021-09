Taxista perde controle do carro e invade areia da praia de Copacabana

Motorista desmaiou no volante após um quadro de hipoglicemia aguda repentina; acidente não causou ferimentos

Reprodução/Twitter/Manoel Alexandre Táxi foi retirado do local no início da tarde desta quinta-feira, 2



Nesta quinta-feira, 2, um táxi desgovernado invadiu a areia da praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O motorista do carro, que possui diabetes, desmaiou e perdeu a direção do volante após sofrer, segundo bombeiros acionados, um quadro de hipoglicemia aguda repentina. O veículo atravessou a rua Santa Clara, passou pelas pistas e bateu em patinetes estacionados na calçada. Apesar de assustados, o taxista, pedestres e banhistas não foram feridos. O veículo foi retirado do local pelo reboque no início da tarde, às 12h40.