Alternativa ao whatsapp, Telegram também registra instabilidade; saiba como baixar

Conta brasileira do aplicativo no Twitter chegou a fazer piada com problemas nos rivais

Reprodução / Telegram Telegram é considerado principal alternativa ao WhatsApp



Com a parada no funcionamento do Whatsapp que ocorre nesta segunda, 4, o Telegram voltou a ser muito falado (no Twitter, já que Facebook e Instagram também caíram). O nome do app russo de troca de mensagens instantâneas entrou nos temas mais comentados do Twitter, com os usuários o citando como alternativa. O perfil brasileiro do Telegram chegou a fazer piada com a situação. “Administrador chegou do almoço pra acompanhar os memes, dessa vez não vou postar (imagina que trabalhão postar toda vez)”, disse. No entanto, o app também registrou algumas instabilidades.

Admin chegou do almoço pra acompanhar os memes, dessa vez não vou postar (imagina que trabalhão postar toda vez) — Telegram Brasil (@telegram_br) October 4, 2021

O site DownDetector, que monitora quais apps estão fora do ar e o número de reclamações sobre eles, aponta que, por volta das 15:07 desta segunda, 1.097 reclamações haviam sido feitas, enquanto por volta do meio-dia não havia nenhum registro nas 24h anteriores. Às 15:37, 425 reclamações ainda estavam ativas e, às 15:52, 265 restavam. No Twitter, usuários citavam problemas como lentidão e mensagens não enviadas e, claro, faziam memes. A Jovem Pan tentou contato com o Telegram para entender a razão da instabilidade, se era por conta de problemas no servidor ou por um possível excesso de novos usuários, mas não obteve resposta.

Para criar uma conta e utilizar o Telegram, o caminho é parecido nos celulares com sistema operacional Android e IOS: O primeiro passo é baixar o aplicativo na Play Store (Android) ou na App Store (IOS). Em seguida é necessário criar uma conta. Para isso, o usuário deve autorizar o Telegram a acessar seus contatos. Depois, o Telegram vai enviar um código de confirmação por SMS. Esse código tem que ser digitado no aplicativo. Após essa etapa, o usuário já tem a conta pronta para usar. No menu “Configurações” é possível editar o nome de usuário e a foto de perfil.