Amazon anuncia 2ª temporada de ‘Modern Love’ com Kit Harington e Lucy Boynton

Produção inspirada em histórias reais da coluna do The New York Times estreia este ano

Divulgação/Amazon/Reprodução/Instagram/lucyboynton1 Kit Harington e Lucy Boynton estão no elenco da segunda temporada de 'Modern Love'



Cada história de amor é única e, por vezes, complexa ou inusitada. É com essa premissa que a séria original da Amazon Prime “Modern Love” chega a sua segunda temporada. Em cada episódio, é retratado as complexidades dos relacionamentos inspirados em histórias reais contadas na famosa coluna de mesmo nome do jornal americano The New York Times. A nova temporada deve estrear ainda este ano e, além das novas tramas, a série conta um time de novas estrelas, incluindo os atores Kit Harington, Lucy Boynton, Minnie Driver e Anna Paquin. “Estamos muito animados em trazer essa segunda temporada à vida e mostrar o que realmente é importante”, afirmou John Carney, que é roteirista, diretor e produtor executivo da série. Para ele, essas histórias levam “verdade e amor” ao público em um momento em que o mundo vive cheio de incertezas. As gravações aconteceram em diversas partes dos Estados Unidos e também em Dublin, na Irlanda. Na primeira temporada, o elenco contou com nomes como Anne Hathaway, Dev Patel e Tina Fey.