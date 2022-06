Apple anuncia mudanças no iPhone e novo sistema operacional iOS 16

Celular passará a ter digitação por voz e terá mudanças na tela de bloqueio, nas notificações e na privacidade do usuário

Justin Sullivan/Getty Images/AFP Tim Cook, CEO da Apple, anunciou mudanças em aparelhos em conferência da empresa



A Apple iniciou nesta segunda, 6, a WWDC, sua conferência anual para desenvolvedores, na qual costuma anunciar novidades em seus produtos. Neste primeiro dia, a principal foi o lançamento do iOS 16, nova versão do sistema operacional utilizado em iPhones, MacBooks e demais itens que fabrica. Para o iPhone, carro-chefe da Apple, o novo sistema trará mudanças na tela de bloqueio, que passará a indicar estilos, como filtros ou fotos do celular, e será possível customizar para reduzir o tamanho do relógio ou inserir outras informações, como o calendário. As notificações ficarão mais concentradas na parte de baixo da tela, para que não encubram todo o plano de fundo. Os celulares ganharão a função Live Activities, que enviará à tela de bloqueio informações em tempo real sobre jogos e outros eventos que sejam interessantes para o usuário. As atualizações do novo sistema não estarão disponíveis para quem tem o iPhone 7.

Em relação à privacidade, os usuários poderão rever e revogar, de uma vez só, os diferentes acessos e permissões que foram compartilhados com pessoas e aplicativos e proteger o acesso às mensagens – será possível, por exemplo, que um casal que tenha compartilhado localização possa encerrar a permissão rapidamente caso um dos companheiros seja abusivo. Outra mudança será no dispositivo de digitação automática, que passará a contar com pontuação automática. Um novo modo, o de ‘foco’, permitirá que a pessoa configure um perfil de trabalho e um pessoal, e receba notificações em apenas um deles. O iOS 16 também contará com uma nuvem compartilhável, que permitirá dividir com até outros cinco familiares mídias como fotos e vídeos. O app Carteira passará a ter novos recursos, como compartilhar chaves eletrônicas pelo iMessage, guardar novas informações, como check-in de hotel, e também foi anunciado um novo método de pagamento, que possibilitará parcelar sem juros em até 4x compras feitas usando Apple Pay, além de acompanhar os envios de produtos adquiridos com a modalidade de pagamento.

Para o MacBook, foi anunciado um novo chip, o M2, que terá foco em eficiência energética e conta com com arquitetura de 5 nm, suporte a até 24 GB de memória RAM e promessa de 35% mais velocidade em performance de vídeo. Duas novas versões do aparelho foram anunciadas com o novo chip, o MacBook Air, com design renovado, tela de 13,6 polegadas com um notch para abrigar a câmera e traz o retorno do MagSafe, carregador com fio que funciona por meio de ímãs; e o MacBook Pro, que teve menos mudanças visuais e manteve as bordas mais grossas para abrigar a câmera, sem a presença de um notch. O relógio inteligente WatchOS terá quatro novas ‘complicações’, os temas que aparecem quando o aparelho é iniciado, e novas funcionalidades para quem o usa para fazer exercícios físicos.