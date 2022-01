Apple se torna primeira empresa a atingir valor de mercado de US$ 3 trilhões

Valor é mais que o dobro do PIB brasileiro e superior ao do Reino Unido, a quinta maior economia do mundo

A gigante da tecnologia Apple quebrou um recorde nesta segunda, 3, e se tornou a primeira empresa a atingir o valor de mercado de US$ 3 trilhões. O valor corresponde a R$ 17,5 trilhões e é mais do que o dobro do PIB brasileiro, calculado em R$ 7,5 trilhões em 2020 pelo IBGE, e também supera o PIB do Reino Unido, a quinta maior economia do mundo, estimado em US$ 2,6 trilhões pelo FMI. Uma única ação da Apple chegou a valer US$ 182,88 (R$ 1036,92) nesta segunda, após um crescimento de 3% no início do pregão. Mais tarde, recuou desse valor. Nada que mude o crescimento vertiginoso da dona de marcas como iPhone, iPad e MacBook: a Apple atingiu o valor de mercado de US$ 1 trilhão em agosto de 2018 e o de US$ 2 trilhões em agosto de 2020. A companhia teve um ótimo ano de 2021, com boas vendas do iPhone 13 e modelos mais antigos, além dos serviços Apple Music, Apple TV +, iCloud e App Store. As vendas aumentaram quase 30%, para mais de US$ 83 bilhões no trimestre de queda da Apple, que terminou em setembro. A empresa também possui US$ 191 bilhões em caixa. Além da companhia fundada por Steve Jobs e Steve Wozniak, outras gigantes da tecnologia podem chegar ao valor de de mercado de US$ 3 trilhões em breve: a Microsoft vale cerca de US$ 2,5 trilhões e a empresa proprietária do Google, Alphabet, está avaliada em torno de US$ 2 trilhões.