‘Baby Shark’ é o primeiro vídeo do Youtube a atingir 10 bilhões de visualizações

Música infantil quebrou o recorde do clipe ‘Gangnam Style’, de Psy, que foi o primeiro a alcançar 1 bilhão

Vídeos infantis fazem muito sucesso no Youtube, principalmente os de músicas para bebês ou crianças pequenas. E por isso, um deles quebrou o recorde de visualizações na plataforma, que pertencia ao hit ‘Gangnam Style‘, de Psy, de 2012. ‘Baby Shark‘ é hoje o vídeo com maior número de visualizações: 10 bilhões ao todo. O concorrente foi o primeiro a chegar a 1 bilhão e hoje tem 4 bilhões. Em novembro de 2020 a produção infantil já tinha batido o recorde de vídeo mais visto do Youtube com 7 bilhões. A música foi lançada em 2016 pela empresa educacional sul-coreana Pinkfong e cantada pela cantora coreana-americana Hope Segoine. A música era sucesso desde então no país asiático, porém, somente em 2019 ela começou a vincular no canal Nickelodeon nos Estados Unidos e ganhou o mundo.

