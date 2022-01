Funcionária de Lexa é demitida após brigar com colega na casa da cantora

Trabalhadora e artista têm versões diferentes sobre de quem partiu o pedido de demissão

Reprodução/Instagram/lexa/27.05.2021 Lexa é uma das principais cantoras do cenário do pop e do funk nacionais



Duas funcionárias da cantora Lexa brigaram na manhã desta quinta, 13, na casa da cantora no Rio de Janeiro, e a artista tentou separar. A confusão teria acontecido entre uma empregada doméstica e uma cozinheira que atendem Lexa e o marido, o funkeiro MC Guimê, e chegado até o quarto em que a artista dormia, e a acordado. A funkeira, então, teria ajudado a separar as duas. Uma das funcionárias foi demitida – ela afirmou, em entrevista à TV Record, que a artista decidiu mandá-la embora, e que não havia recebido auxílio na hora da briga. Essa versão foi negada pela assessoria de Lexa em nota oficial, na qual afirma que o pedido de demissão partiu da própria trabalhadora. No comunicado, Lexa afirma que pagou todos os direitos trabalhistas da agora ex-funcionária. “[Lexa] segue defendendo os direitos de todo cidadão de bem que trabalha em ter sua carteira registrada e seus direitos respeitados, mas acima de tudo, que mulheres devem sempre sentarem e dialogarem em qualquer que seja a situação, não se agredirem. Ambas brigaram dentre de sua casa e isso é inadmissível, respeito é fundamental”, afirmou a assessoria da artista.