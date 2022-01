Luana Piovani mostra resultado de procedimento: ‘O que a gente chama de harmonização é desarmonização’

Atriz disse estar feliz e defendeu em suas redes sociais que processo cirúrgico seja discreto

Reprodução/Instagram/@luapio Atriz divulgou resultado de procedimento nas redes sociais



Nesta quarta-feira, 12, a atriz Luana Piovani mostrou em suas redes sociais o resultado de uma harmonização facial que fez recentemente. Contente com o resultado, ela fez questão de mostrar sua preferência por procedimentos discretos. “As pessoas falam: ‘Você não faz nada, né, Luana?’. O que eu faço é a harmonização facial. Harmonização facial é você harmonizar o seu rosto”, disse, com ênfase. “Virou dito popular. O que hoje a gente chama de harmonização, deu ruim, na verdade. É uma desarmonização. Quando você observa, é porque não houve harmonia, então, o que eu faço é harmonização. Ninguém sabe, ninguém vê.”

A ex-modelo também ressaltou as características que não costuma gostar na harmonização facial. “Quando você vê a boca aberta, o ovo de codorna, a boca puxada com a mucosa para fora… Ou então vira o ET de Varginha, você fica com aquela cara oval”, disse. “Não, gente, não. Harmonização facial é quando você não nota. vamos manter a naturalidade, não dá para querer ter 45 e parecer 20, né, pessoal? Olha a cabeça, tem que cuidar da saúde mental também.” Em temporada de férias no Brasil, as publicações de Piovani têm sido motivo de alta repercussão entre os usuários das redes sociais após sua reação à suposta entrada de Pedro Scooby, seu ex-marido, no BBB 22.