Blackberry encerra serviços para sua linha de smartphones

Aparelhos fabricados pela empresa poderão apresentar problemas; decisão marca fim de uma era

Daniel Slim / AFP Celulares BlackBerry eram conhecidos pelo teclado físico



A BlackBerry encerrou nesta terça, 4, os serviços de suporte aos seus celulares mais antigos, que contam com sistema operacional da própria BlackBerry. A situação marca o fim de uma era, já que os celulares fabricados pela empresa, que contavam com um teclado físico pequeno, foram alguns dos primeiros a enviar e-mails e mensagens instantâneas. Segundo a empresa, os aparelhos com os sistemas BlackBerry 7.1 (OS e anteriores),

BlackBerry 10 e BlackBerry PlayBook (OS 2.1 e anteriores) “não funcionarão de forma confiável” para acessar a internet, fazer ligações (incluindo chamadas de emergência) e enviar SMS.

Após o sucesso nas primeiras gerações de smartphones, a BlackBerry perdeu espaço com a chegada dos iPhones com tela sensível ao toque e para os dispositivos Android. Dessa forma, a companhia resolveu focar no mercado de softwares de segurança e anunciou em 2021 que deixaria de prover o suporte aos telefones mais antigos das linhas que produziu, o que se concretizou no início de 2022. Em comunicado, a empresa orientou usuários a entrarem em contato com as operadoras de telefonia para receberem mais informações sobre como migrar para um novo celular. Com o encerramento dos sistemas, a companhia vai concentrar esforços em outra área. Os celulares da BlackBerry com sistema Android não serão impactados pelo fim do suporte.