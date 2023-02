CEO do YouTube deixa cargo após nove anos

Susan Wojcicki foi uma das primeiras funcionárias do Google e dirigia a plataforma de vídeos desde fevereiro de 2014

Reprodução / Instagram @susanwojcicki Troca na presidência do YouTube acontece em meio à redução na receita de publicidade da plataforma



A presidente-executiva do YouTube, Susan Wojcicki, uma das primeiras funcionárias do Google, afirmou que vai deixar o cargo após quase 25 anos na empresa. Ela estava no comando da plataforma de vídeos desde fevereiro de 2014. O anúncio foi feito por Wojcicki nesta quinta-feira, 16, em um vídeo publicado na plataforma. Na gravação, a executiva afirma que vai se concentrar “família, saúde e projetos pessoais”. Ela será substituída pelo vice-presidente Neal Mohan, executivo sênior de publicidade e produtos que ingressou no Google em 2008. A troca na presidência do YouTube acontece em meio à redução na receita de publicidade da plataforma pelo segundo trimestre consecutivo, ao mesmo tempo que amplia a concorrência com outros serviços de vídeos, como o TikTok e Reels do Facebook. Segundo apuração da Reuters, a expectativa é que Susan Wojcicki assuma o papel de consultora na Alphabet, conglomerado de empresas fundado pelos cofundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin. As ações da Alphabet não sofreram fortes alterações com a notícia, caindo menos de 1% após o anúncio. Novo CEO do YouTube, Neal Mohan é formado em Stanford e foi nomeado ao cargo de diretor de produtos da plataforma em 2015. Anteriormente, ele passou quase seis anos na DoubleClick, outra empresa do grupo Google.