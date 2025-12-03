Cerco ao ‘gatonet’: 558 sites e apps piratas são bloqueados no Brasil

Em menos de uma semana, operação do Ministério da Justiça e decisão judicial argentina derrubaram diversos serviços ilegais de streaming que funcionavam em território brasileiro

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 10/02/2023 Algumas plataformas suspensas funcionavam por meio de TV boxes



Desde quinta-feira (27), o Brasil registrou bloqueio de 558 serviços piratas de streaming. A derrubada de sites e plataformas de distribuição audiovisual ilegal é resultado da Operação 404, liderada pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública (MJSP) em parceria com Argentina, Equador, Paraguai, Peru e Reino Unido.

A PF (Polícia Federal) cumpriu 44 mandados de busca e apreensão na quinta. Também executou quatro prisões preventivas e três em flagrante. A ação resultou no bloqueio de 535 sites e de um aplicativo de streaming e na retirada de milhares de conteúdos piratas das redes sociais.

“A fase atual não só remove o conteúdo ilegal, mas ataca diretamente a infraestrutura e a cadeia de financiamento da pirataria, mostrando que a internet não é um território sem lei”, disse Rodney da Silva, diretor de Operações e de Inteligência (Diopi) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

No domingo (30), uma decisão da Justiça Argentina derrubou mais 22 aplicativos usados no Brasil, como BTV, Red Play e Blue TV. Algumas das plataformas bloqueadas funcionavam por meio de TV boxes, aparelhos que viabilizam acesso a serviços de streaming pela televisão. Os aparelhos podem ser usados no país desde que sejam homologados pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

OPERAÇÃO 404

A ação foi nomeada em referência ao código de resposta “erro 404” que indica quando uma página na internet não é encontrada ou está indisponível. Desde a primeira etapa da operação, deflagrada em novembro de 2019, foram bloqueados mais de 3,8 mil serviços de distribuição ilegal de conteúdo audiovisual e jogos que funcionavam em sites, aplicativos e canais em redes sociais.