Ação do Twitter despenca 7% com desistência de compra por Elon Musk

Empresário afirma que empresa violou ‘materialmente’ múltiplas cláusulas estabelecidas em contrato

Pixabay/PhotoMIX-Company Elon Musk anunciou compra do Twitter por US$ 44 bilhões há dois meses



As ações do Twitter na Bolsa de Valores Nasdaq, em Nova York, registraram queda de 7,72% nesta quinta-feira, 8, após a desistência do empresário Elon Musk de efetuar a compra da rede social. No after market, que é entendido como um período extra para negociações após o fechamento do mercado, as ações da empresa já chegaram a US$ 34,50, poucos minutos depois do anúncio. No fechamento do dia, a cotação já tinha recuado 5,10%. A decisão de Elon Musk de recuar no acordo bilionário feito com a plataforma de mensagens acontece cerca de dois meses após o anúncio de compra, no valor de US$ 44 bilhões. A justificativa do empresário é que o Twitter violou “materialmente” múltiplas cláusulas estabelecidas em contrato e que a plataforma possivelmente tem um número maior de bots e contas de spam do que o anunciado publicamente. Além disso, o CEO da Tesla acusa a empresa de não conduzir regularmente as negociações, o que também resultaria em uma violação no contrato de compra, que prevê multa de US$ 1 bilhão por descumprimento.

Em maio deste ano, as ações do Twitter também enfrentaram forte baixa depois que Elon Musk usou sua conta na rede social para afirmar que estava suspendendo a negociação para adquiri-la. Embora tenha dito mais tarde que continuava comprometido com a aquisição, as perdas não foram totalmente recuperadas, e os papéis da empresa negociados na Bolsa de Valores Nasdaq apresentaram recuo de 9,79% em um dia. Dois dias depois, o bilionário afirmou que a equipe jurídica da rede social o acusou de violar um acordo de confidencialidade ao revelar que o tamanho da amostra para as verificações da plataforma sobre contas falsas era de 100 perfis. Até o momento, o conselho da rede social não se manifestou se aceita a desistência da compra.