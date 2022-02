Facebook perde US$ 252 bilhões na maior queda de valor de uma empresa em um único dia

Ações da Meta, que controla também outras redes sociais, despencaram 26% na Bolsa de Valores Nasdaq

ALLAN CALISTO / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Facebook, WhatsApp e Instagram pertencem à Meta



A Meta, conglomerado que controla redes sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp, sofreu a maior perda de valor de uma empresa em Bolsa de Valores em um único dia na história. A holding, comandada por Mark Zuckerberg, viu suas ações despencarem 26,4% na Nasdaq, em perdas que somaram US$ 252 bilhões no total. A situação ocorreu após o anúncio de que o Facebook sofreu uma queda nos usuários ativos na rede social pela primeira vez em sua história – no último trimestre de 2021, o número passou de 1,93 bilhão para 1,92 bilhão. A queda foi maior na África e na América Latina – houve perda de usuários também nos EUA e no Canadá. A rede social, porém, cresceu na Europa e na Ásia. Zuckerberg atribuiu o resultado negativo à concorrência de outras redes sociais, principalmente o TikTok, que pertence à empresa chinesa ByteDance e atrai um público mais jovem.

Outras empresas do setor de tecnologia foram afetadas: o Twitter caiu 5,6%; o Pinterest desabou 10,3% e o Snapchat mergulhou 23,6% antes da divulgação de seu próprio balanço. A Alphabet, dona de Google e YouTube, teve queda de 3,3%; a Microsoft, de 3,9% e a Amazon, de 7,8% – esta última, também antes da divulgação de seus resultados. Não foi a primeira vez que o Facebook registrou o recorde de maior queda em um único dia: em 2018, o conglomerado perdeu cerca de US$ 120 bilhões na esteira dos escândalos da Cambridge Analytica. Desde então, já havia sido superado pela Apple, que perdeu US$ 180 bilhões em setembro de 2020, e agora retoma o topo da inglória lista. A Meta ainda projeta que o ano de 2022 deve ser mais difícil, impactando negativamente o desempenho do grupo. Os fatores que devem frear o crescimento são a inflação, cuja alta nos preços é sentida em todo o mundo, e problemas de logística, ambos afetando a circulação de venda de anúncios nas plataformas.