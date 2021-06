Facebook, Whatsapp e Instagram apresentam instabilidade, dizem usuários

Aplicativos tiveram falhas por volta das 19h desta quarta-feira, 9; reclamações atingiram pico de 500 mil no site DownDetecor

Allan White/ Fotos Públicas Usuários foram às redes relatar o problema



Os aplicativos das redes sociais Facebook, Whastapp e Instagram apresentaram instabilidade no começo da noite desta quarta-feira, 9. Segundo relatos, alguns usuários não estão conseguindo movimentar o feed das redes ou enviar mensagens. Além disso, muitos reclamam de lentidão nos aplicativos. De acordo com o site DownDetector, que registra queixas de usuários, foi atingido um pico de 500 mil reclamações dos três aplicativos por volta das 19h30 (horário de Brasília). Com a instabilidade, usuários foram ao Twitter. Veja algumas reações:

Eu aqui de boa no twitter vendo o povo desesperado pq o whatsapp e Instagram caíram: pic.twitter.com/MmEDCtfqdR — Marcelinhaaa_🧡 (@desempreg4d4) June 9, 2021

Whatsapp e Instagram cai e eu fico assim igual minha mãe achando que a internet que tá ruim: pic.twitter.com/YDgYgs7o5j — rhαy 💔 (@SUG4SKIIT) June 9, 2021